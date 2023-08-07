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В МИД РФ раскритиковали «формулу мира Зеленского»

В МИД РФ назвали «формулу мира Зеленского» бессмысленным ультиматумом

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Ints Kalnins/Reuters

В МИД РФ назвали «формулу [президента Украины Владимира] Зеленского» бессмысленным ультиматумом, нацеленным на затягивание боевых действий. Комментарий официального представителя министерства опубликован на сайте МИД.

Отмечается, что в ходе консультаций по ситуации на Украине в Джидде страны Запада пытались продвинуть «формулу мира Зеленского», однако в МИД РФ отрицают возможность мирного урегулирования на ее основе.

«Ни один из ее 10 пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий», — говорится в ответе Захаровой.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что, продвигая «формулу Зеленского», Запад тем самым монополизирует само право на выдвижение подобных формул.

Захарова добавила, что российская сторона всегда была и остается открытой для дипломатического решения кризиса и готова обсудить действительно серьезные предложения.

До этого сенатор Алексей Пушков объяснил, почему переговоры по Украине в Джидде закончились без общего заявления.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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