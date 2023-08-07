Стали известны сроки визита Путина в Турцию

Визит в Турцию президента России Владимира Путина ожидается в последнюю неделю августа. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в списке тем для обсуждения лидеров двух стран будут вопросы возобновления зерновой сделки и двусторонние связи. Речь на переговорах также пойдет об отношениях между Турцией, Азербайджаном и Арменией, а также между Анкарой и Дамаском.

Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели в начале августа телефонный разговор и договорились о возможной встрече. 4 августа президент Турции анонсировал этот визит. По словам Эрдогана, точную дату визита пока не определили. Ее согласуют по дипломатическим каналам.

Стали известны основные темы предстоящих переговоров Эрдогана и Путина. Во время предстоящих переговоров лидеры двух стран собираются затронуть отношения в области экономики, торговлю в нацвалютах и туризм.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.