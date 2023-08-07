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В ЕС рассказали об отношении КНР к конфликту на Украине

Politico: конфликт на Украине для Китая менее важен, чем для Запада

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Depositphotos

Директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в статье для газеты Politico заявил, что конфликт на Украине менее важен для Китая, чем для стран Запада.

По словам Леонарда, Пекин расценивает спецоперацию как «опосредованный конфликт между КНР и Соединенными Штатами». Кроме того, Вашингтону не удалось сплотить развивающиеся страны для поддержки Украины, 157 стран по-прежнему сохраняют нейтралитет в этом вопросе.

Эксперт добавил, что Пекин пользуется сложившейся ситуацией, «чтобы сделать Китай более безопасным на международном уровне путем расширения его связей с Глобальным Югом». Таким образом КНР укрепляет имидж посредника в мире.

До этого британская газета Financial Times писала, что Китай готов принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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