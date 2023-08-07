Стали известны основные темы предстоящих переговоров Эрдогана и Путина

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время предстоящих переговоров собираются затронуть отношения в области экономики, торговлю в нацвалютах и туризм. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с повесткой встречи.

«Они (экономические отношения — прим. ред.) постоянно обсуждаются в ходе контактов двух лидеров», — уточнил источник.

Он обратил внимание на широту повестки: от торговли в нацвалютах до туризма. Встреча запланирована на август. Источник не исключил, что лидеры дадут соответствующие указания профильным ведомствам по реализации идей и договоренностей.

Как ранее уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган условились в ближайшее время определить место и сроки встречи.

7 августа стало известно, что Турция хочет предложить России сотрудничество для прекращения огня на Украине. В администрации Эрдогана напомнили, что глава государства является одним из немногих лидеров, чьим доверием пользуются президенты и России, и Украины.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.