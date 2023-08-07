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Пушков объяснил, почему переговоры по Украине в Джидде закончились без общего заявления

Сенатор Пушков: подходы между Западом и странами Юга по Украине остаются разными

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Подходы между странами Запада и Юга по Украине остаются очень разными, это еще раз показали прошедшие в Саудовской Аравии переговоры. К такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Говоря об итогах встречи в Саудовской Аравии, которая предсказуемо закончилась без общего заявления, многие дружно цитируют итальянскую Corriera de la serra», — написал сенатор.

Он напомнил, что издание «выяснило», как участники встречи в Джидде поддержали общие, «ритуальные принципы», которые они провозглашают в ООН. Пушков отметил, что итальянская газета преподнесла это «чуть ли не как сенсацию, успех Запада и новую платформу единства». По мнению сенатора, на самом деле это не так — «подходы между Западом и ведущими странами Глобального Юга остаются очень разными».

Накануне в Джидде прошли переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран. Но России в этом списке не оказалось.

5 августа Пушков допустил неожиданные для США итоги переговоров по Украине без РФ.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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