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Лондон увеличит штрафы для принимающих на работу нелегальных иммигрантов

Daily Telegraph: правительство в разы увеличит штрафы за нелегальных иммигрантов

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британское правительство намерено в три раза увеличить штрафы для компаний, принимающих на работу нелегальных иммигрантов. Об этом сообщает газета https://www.telegraph.co.uk/.

Заместитель министра внутренних Соединенного Королевства Роберт Дженрик заявил, что власти объявляют о крупнейшем с 2014 года пересмотре штрафов в отношении недобросовестных работодателей и арендодателей, пытающихся обойти иммиграционные правила с помощью найма нелегальных мигрантов или сдачи им в аренду жилья.

Правительство минимум втрое планирует увеличить ныне существующие штрафы. Так для работодателей они увеличится с 20 тыс. фунтов ($25,5 тыс.) до 60 тыс. фунтов ($76,5 тыс.) за каждого незаконно нанятого работника. Штраф для арендодателей увеличится с одной тыс. фунтов ($1,3 тыс.) за одного квартиранта при первом нарушении до 10 тыс. фунтов ($12,8 тыс.).

Газета отметила, что новая политика Лондона направлена на то, чтобы сделать найм на работу нелегальных иммигрантов абсолютно невыгодным. По мнению издания, повышение штрафов сильнее всего отразится на ресторанном и гостиничном бизнесах, строительной отрасли, сфере социального обслуживания, а кроме того, на работниках автомоек и салонов красоты.

Ранее сообщалось, что водитель фургона, помогавший детям-мигрантам въехать в Великобританию, осужден на четыре года.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

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