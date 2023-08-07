Экс-адмирал ВМС США заявил об опасной ситуации в Африке из-за Нигера

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС Соединенных Штатов Джеймс Ставридис считает, что ситуация в Нигере рискует перерасти в полномасштабную войну в Африке. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter), передает РИА Новости.

«Приведет ли это к полномасштабной войне в Африке? Потенциал для этого есть. Это бы стало значительным и разрушительным событием», — отметил Ставридис.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) не готово применять военную силу против мятежников в Нигере. По словам высокопоставленного военного одной из стран — членов сообщества, перед применением силы нужно нарастить военные подразделения и обеспечить хорошую подготовку.

Мятеж в Нигере начался 26 июля, когда группа нигерских военных объявила отстранение Базума от власти, закрытие границ, введение комендантского часа и запрет политической активности партий. Национальный совет спасения родины был сформирован для управления республикой, а его лидером стал генерал Абдурахман Тчиани. Президент Базум остается в резиденции и общается по телефону с лидерами других стран, но ему запрещено покидать ее.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.