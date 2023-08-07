Ермак сообщил о переговорах с представителями более 30 стран на встрече в Джидде

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская делегация провела в Саудовской Аравии в Джидде переговоры с представителями более трех десятков стран. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, было проведено много двусторонних встреч по реализации украинской «формулы мира» с участием советников по национальной безопасности и внешней политике. На переговорах обсуждались вопросы обороны гарантии безопасности, инвестиции, зерновое соглашение, важность проведения глобального мирного саммита.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что переговоры по Украине в саудовском городе Джидде являются «большим прорывом и серьезным шагом».

Он напомнил о «катастрофических потерях» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления украинской армии, а также указал на сохранившуюся инициативу ВС Российской Федерации на фронте, выразив уверенность, что задачи специальной военной операции будут выполнены.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.