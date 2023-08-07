В центре Нью-Йорка прошел митинг против поставок оружия Киеву

В центре Нью-Йорка около здания ООН прошел митинг против продолжения поставок оружия Украине, сообщает ТАСС.

В митинге приняло участие более ста человек. Митингующие держали в руках плакаты, призывающие прекратить поставки оружия Киеву и приступить к мирным переговорам. Участники митинга осудили действия НАТО и выступили с призывом не допустить третьей мировой войны.

Принявшая участие в акции независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайана Сэйр заявила, что мирные переговоры по Украине вполне возможны. При это она подчеркнула, что лидеры стран НАТО дискредитировали себя. Поэтому переговоры могут организовать, к примеру, главы африканских государств, папа Римский Франциск, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Сэйр также выразила убеждение в возможности нормализации отношений между США и Россией.

Ранее сообщалось, что Пентагон перечислил оборонным компаниям США $9,7 млрд на пополнение запасов вооружений. В частности, ведомство выделило $2,3 млрд из $6 млрд корпорации Lockheed Martin на восполнение запасов оружия, отправленного Украине.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.