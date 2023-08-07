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Мятежники в Нигере закрывают воздушное пространство страны

«Аль-Арабия»: мятежники в Нигере заявили о закрытии воздушного пространства

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Afolabi Sotunde/Reuters

Мятежники, пришедшие в результате военного переворота к власти в Нигере, заявили о закрытии воздушного пространства страны. Об этом сообщает панарабский телеканал «Аль-Арабия».

Правящий орган мятежников — Национальный совет спасения Родины — объявил о закрытии воздушного пространства Нигера.

Ранее сообщалось, что Национальный совет спасения Родины выпустил заявление о готовящейся против страны иностранной агрессии. При этом, пришедшие к власти в Нигере военные не уточнили название этого государства.

Совет отметил, что готовится к возможной иностранной интервенции.

До этого комиссар Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Мусах заявил, что министры обороны государств объединения разработали план возможного военного вмешательства в Нигере, если мятежники не пойдут на отступление.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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