Мятежники в Нигере заявили, что против страны готовится иностранная агрессия

Национальный совет спасения Родины, являющийся правящим органом мятежников Нигера, выпустил заявление о готовящейся против страны иностранной агрессии. Об этом сообщает панарабский телеканал «Аль-Арабия».

В заявлении утверждается о намерении «иностранного государства» напасть на Нигер. При этом пришедшие к власти в Нигере военные не уточнили название этого государства.

Совет отметил, что готовится к возможной иностранной интервенции. Он также подчеркнул, что несмотря на истечение срока ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), не откажется от своих шагов.

Ранее сообщалось, что Канада приостановит оказание финансовой помощи, которая выделялась правительству Нигера в целях развития, в ответ на государственный переворот.

Ранее министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф и руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель провели телефонный разговор, во время которого обсудили развитие ситуации в Нигере.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.