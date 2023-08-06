В Вашингтоне заявили о поддержке Филиппин в конфликте из-за спорных с КНР островов

В связи обострившейся ситуацией вокруг спорных островов Наньша (Спратли) Пентагон выступил с заявлением о поддержке Филиппин и осудил действия Китая, сообщает РИА Новости.

По словам, официального представителя министерства обороны США Патрика Райдера, Вашингтон полностью поддерживает своих филиппинских союзников и осуждает китайские усилия, чинящие препятствия «законным операциям» на островах Спратли.

Райдер подчеркнул, что Вашингтон продолжает оставаться приверженным «железному» альянсу США и Филиппин.

Ранее сообщалось, что Китай призвал Филиппины прекратить противоправную деятельность у спорных островов. Об этом заявил официальный представитель Управления морской полиции КНР Гань Юй. По его словам, два грузовых судна и два корабля Береговой охраны, вошли 5 августа в территориальные воды островов Наньша (Спартли), не получив на это разрешения Китая.

До этого стало известно, что береговая охрана Китая начала патрулирование в районе спорных Парасельских островов, на которые претендуют Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины, и акватории Тайваня.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.