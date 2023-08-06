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Зеленский упрекнул украинцев в «расслабленности»

Зеленский призвал украинцев «вернуться в реальность»

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Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении указал на то, что его сограждане «расслабились».

«Если кому-то уже кажется, что война «где-то там» и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдем», — сказал глава государства.

4 августа вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинцы чересчур расслабились, и им «нужно меньше кайфовать».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в США заявили, что Украине не на что надеяться в ходе СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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