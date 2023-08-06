Зеленский заявил, что следующая неделя усилит Украину и ее позиции

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в Telegram-канале заявил о подготовке властей к тому, что следующая неделя усилит страну и ее позиции.

«Будет новая коммуникация с партнерами – ради оборонных пакетов для Украины. Добавим еще больше содержания международным мероприятиям августа-сентября, которые уже запланированы», — написал Зеленский, напомнив об участии украинской стороны в Генассамблее ООН и выступлениях на других мероприятиях.

Он отметил, что будет продолжено «внутреннее очищение нашего государства от тех, кто, к сожалению, ослабляет Украину своими злоупотреблениями».

Украинский лидер подчеркнул, что стране нужно максимально сосредоточиться, чтобы достичь победы. По его словам, тем гражданам, которые думают, что победа почти одержана, нужно «возвращаться в реальность».

6 августа Владимир Зеленский анонсировал новый виток увольнений в рамках инициативы по борьбе с коррупцией на Украине.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.