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СМИ узнали о готовности Китая участвовать в переговорах по конфликту на Украине

FT: КНР готова участвовать в новой встрече по урегулированию конфликта на Украине

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Thomas Peter/Reuters

Китай готов принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.

«Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече», — сказано в сообщении издания со ссылкой на европейского дипломата.

По его словам, КНР «приняла активное участие и положительно отнеслась к идее проведения третьей встречи на таком уровне».

Ранее агентство Bloomberg писало, что во Франции выразили надежду, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине получится организовать до саммита G20, который состоится 9-10 сентября в Индии.

6 августа в Джидде завершились консультации по урегулированию российско-украинского конфликта. В Киеве назвали переговоры «шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал «разобраться» с тем, что происходило на встрече.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оснований для мирного соглашения с Украиной в настоящее время нет, специальная военная операция продолжится.

Ранее в США заявили, что Украине не на что надеяться в ходе СВО.

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Операция на Украине
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