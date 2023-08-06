Песков обвинил NYT в неверной интерпретации его слов о победе Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не говорил журналисту американской газеты The New York Times о том, что президентские выборы в России не совсем являются демократией, и то что Владимир Путин будет непременно переизбран. В комментарии изданию «Подъем» он назвал некорректной передачу его слов.

По словам Пескова, он сказал журналисту газеты, что уровень консолидации российского общества вокруг Путина «абсолютно беспрецедентный и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что, если Путин будет выдвигаться, он будет переизбран с огромным преимуществом, никаких сомнений нет».

Пресс-секретарь главы государства сказал, что выборы, как отмечал сам Путин, являются демократией. «Хотя, с другой стороны, они стоят больших денег, ясно заранее, что Путин будет переизбран с огромным преимуществом. Вот о чем шла речь. А опубликованная цитата — это, конечно, неправильная передача», — добавил он.

Ранее The New York Times со ссылкой на слова Пескова заявила, что Путин на президентских выборах в РФ в 2024 году наберет более 90% голосов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».