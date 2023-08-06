Трамп потребует отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его защита будет требовать отвода судьи и смены места проведения суда по делу о штурме Капитолия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social, передает ТАСС.

Трампу ранее предъявили обвинения в связи с его призывом не признавать результаты президентских выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

По его словам, с назначенным судьей у него нет никаких шансов получить честный судебный процесс.

«Мы будем незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда, за пределы округа Колумбия», — написал он.

Ранее политик не стал признавать дополнительные обвинения в деле о секретных документах. До этого он заявил, что Верховный суд США должен изучить ситуацию с тем, что в отношении него заведено несколько дел, так как это является вмешательством в президентские выборы.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.