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Экс-советник Пентагона считает, что Запад собирается вторгнуться на Украину

Экс-советник Пентагона: Запад создает коалицию для введения войск на Украину

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Dan Neal/U.S. Army

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале, что, по его мнению, Запад создает коалицию с целью введения войск на Украину, передает РИА Новости.

«Коалиция добровольцев — это то, что мы сейчас наблюдаем. Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы — нет. Мы перестали быть государством образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии», — сказал Макгрегор.

До этого профессор политологии Барри Розен в своей статье для издания Foreign Policy писал, что нынешняя ситуация на линии боевого соприкосновения на Украине показывает, что Вооруженным силам Украины тяжело решать сложные задачи для своего продвижения. В статье говорится, что ранее Киев заявил, что его целью является взятие под контроль утраченных территорий. По мнению Розена, для достижения этой цели военными действиями украинские войска должна решить одну из самых сложных военных задач, а именно прорвать плотные, хорошо подготовленные оборонительные позиции российских войск, найти способ, как выдвинуться в глубь обороны, а затем выдвинуться к Азовскому морю.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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