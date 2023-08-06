Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Франции назвали сроки нового раунда консультаций по Украине

В МИД Франции надеются на новый раунд консультаций по Украине до саммита G20

close
100%
Depositphotos

Во Франции выразили надежду, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине получится организовать до саммита G20, проведение которого намечено на 9-10 сентября в Индии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя МИД Франции.

По его словам, «ни одна» из стран «глобального Юга», представленных на консультациях в саудовском городе Джидда, «не запрашивала присутствие» Российской Федерации на следующем раунде переговоров по украинскому конфликту, «которые, как хотелось бы, пройдут» до этого саммита.

Французский дипломат также заявил, что Китай занял «конструктивную позицию» на переговорах, но настаивает на прекращении огня на Украине. При этом Париж пояснил Пекину, что будет неприемлемо, если РФ останется на занимаемых ею теперь позициях на Украине, указал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной в настоящее время нет, специальная военная операция продолжится.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги переговоров по решению украинского кризиса, которые прошли в городе Джидда Саудовской Аравии. Он считает, что переговоры с Киевом пока не нужны. Как отметил Медведев, трудно осуждать «желание закончить войну», но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении нескольких ключевых условий, в том числе участие в переговорах России, которую не пригласили на встречу в Саудовской Аравии.

Ранее в США заявили, что Украине не на что надеяться в ходе СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях