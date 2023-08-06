В МИД Франции назвали сроки нового раунда консультаций по Украине

Во Франции выразили надежду, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине получится организовать до саммита G20, проведение которого намечено на 9-10 сентября в Индии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя МИД Франции.

По его словам, «ни одна» из стран «глобального Юга», представленных на консультациях в саудовском городе Джидда, «не запрашивала присутствие» Российской Федерации на следующем раунде переговоров по украинскому конфликту, «которые, как хотелось бы, пройдут» до этого саммита.

Французский дипломат также заявил, что Китай занял «конструктивную позицию» на переговорах, но настаивает на прекращении огня на Украине. При этом Париж пояснил Пекину, что будет неприемлемо, если РФ останется на занимаемых ею теперь позициях на Украине, указал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной в настоящее время нет, специальная военная операция продолжится.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги переговоров по решению украинского кризиса, которые прошли в городе Джидда Саудовской Аравии. Он считает, что переговоры с Киевом пока не нужны. Как отметил Медведев, трудно осуждать «желание закончить войну», но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении нескольких ключевых условий, в том числе участие в переговорах России, которую не пригласили на встречу в Саудовской Аравии.

Ранее в США заявили, что Украине не на что надеяться в ходе СВО.