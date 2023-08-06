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Медведчук рассказал, что разрушило экономику Украины

Медведчук заявил, что следование требованиям Запада разрушило экономику Украины

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РИА «Новости»

Украине следует строить свою экономику на основе национальных интересов, а не потакать требованиям западных кураторов, поскольку это уничтожает страну. Такое мнение выразил лидер партии «Оппозиционная платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, слова которого приводит ТАСС.

«Для достижения высоких показателей нужны поиски своих экономических моделей, основанных на национальных интересах», — сказал он.

По словам политика, власти Украины «полностью подменили национальные и государственные интересы» стремлением стать членами Европейского союза и НАТО, «исключив на государственном уровне любой поиск альтернативных путей в мировой экономике».

Он считает, что руководство Украины ограничило развитие страны, определив интеграцию с ЕС и Североатлантическим альянсом единственным вектором. По мнению Медведчука, украинские власти «уничтожают культуру, науку, образование, политическую активность, национальную память, если они хоть чем-то огорчают западных кураторов». «Все это приводит к нищете и убожеству жизни» украинцев, продолжил он.

«Хорошо в этой системе живут только те, кто продает интересы своих сограждан», — заявил политик.

Также он отметил, что Россия, Китай, Индия, Бразилия и многие другие государства ищут экономические модели, которые могут не соответствовать западным методичкам. В результате «они стали богаче, сильнее и влиятельнее», подчеркнул Медведчук.

Он также обратил внимание на оценку Всемирного банка, согласно которой, по показателю ВВП по паритету покупательной способности в 2022 году четыре страны БРИКС попали в первую десятку.

«Запад больше не является экономическим гегемоном мира. Существует огромный мир незападной экономики, она растет, развивается и активно конкурирует со странами Запада», — добавил политик, отметив ошибочность курса Украины.

До этого на Украине заявили, что самый тяжелый период для экономики страны начнется после окончания военного конфликта.

Ранее Медведчук рассказал подробности своего задержания СБУ в апреле прошлого года.

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