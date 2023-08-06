В Германии заявили, что за взрывами на «Северных потоках» стоят США

Депутат Европейского парламента Максимилиан Кра заявил, что за диверсиями на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят США. Об этом пишет агентство DPA, передает ТАСС.

Как подчеркнул Кра, подрыв «Северного потока» означает подрыв критической инфраструктуры, от которой зависела конкурентоспособность промышленности Германии.

По его словам, он имеет достаточно контактов в США и его американские рассказали ему, что в этом виновен Вашингтон. «Конечно, это были Соединенные Штаты, кто еще?» — сказал евродепутат на полях съезда партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Магдебурге.

Ранее член комитета бундестага по энергетике и защите климата от АдГ Штеффен Котре заявил, что информация о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является фейком.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».