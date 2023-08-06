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В Китае ожидают прибытия Борреля осенью

Глава МИД Китая Ван И: Пекин приветствует визит Борреля этой осенью

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РИА «Новости»

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что страна приветствует визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в КНР предстоящей осенью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай приветствует визит верховного представителя Борреля, который возглавит делегацию в Китай этой осенью и проведет стратегический диалог, а также обширный и углубленный обмен мнениями для политической подготовки к саммиту лидеров», — сказал глава МИД.

15 июля стало известно, что Ван И встретился с Боррелем. Как отметили в МИД КНР, во время переговоров стороны обсудили ряд вопросов, в том числе двустороннее сотрудничество. На встрече китайский дипломат также добавил, что укрепления взаимодействия между Китаем и ЕС отвечает интересам обеих сторон. Он отдельно призвал Брюссель прояснить позицию стратегического партнерства с Пекином и способствовать развитию сотрудничества без колебаний.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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