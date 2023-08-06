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В Кремле не видят оснований для мирного соглашения с Украиной

Песков заявил об отсутствии оснований для мира с Украиной, СВО продолжится

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Оснований для мирного соглашения с Украиной в настоящее время нет, военная операция продолжится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков газете The New York Times.

«Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем», — сказал он.

По его словам, Москва хочет контролировать все территории, принадлежность которых ей зафиксирована в Конституции РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обсудит итоги консультаций по Украине в Джидде в партнерами по БРИКС.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал итоги переговоров по решению украинского кризиса, которые прошли в городе Джидда Саудовской Аравии. Он считает, что переговоры с Киевом пока не нужны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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