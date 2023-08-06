В МИД Армении отреагировали на показ неоднозначного фильма на азербайджанском ТВ

В Министерстве иностранных дел Армении выразили протест по причине продемонстрированного фильма по азербайджанскому телеканалу, где армянские территории показаны с азербайджанскими топонимами. Об этом сообщила представитель армянского МИД Ани Бадалян на странице в соцсети X (ранее сервис Twitter).

Представитель дипведомства Армении назвала подобную картину посягательством на суверенную армянскую территорию.

«Государственное телевидение Азербайджана показало 35-минутный «фильм», в котором вся суверенная территория Республики Армения представлена как территория Азербайджана. На видео Армения «исчезает» с карты», — обратила внимание Бадалян.

По словам пресс-секретаря МИД Армении, показ ленты стал открытой пропагандой и неприкрытой угрозой суверенному соседу.

Лента, показанная гостелевидением Азербайджана, рассказывала о территориях, где в разные периоды истории проживал этот народ.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.