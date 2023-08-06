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Песков ответил на вопрос, хочет ли РФ получить больше территорий Украины

Песков: РФ хочет контролировать записанные в Конституции российские регионы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов американской газеты The New York Times, стремится ли Россия получить больше территорий Украины.

«Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного Москвой. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации проходили в конце сентября прошлого года. По их итогам 5 октября 2023 года президент России Владимир Путин подписал законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в качестве субъектов РФ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, цель военных действий заключается в «демилитаризации и денацификации» соседней страны.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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