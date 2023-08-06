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В МИД заявили об обмене мнениями по контролю над вооружениями с США

Рябков: РФ и США эпизодически обмениваются оценками по контролю над вооружениями

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МИД России/РИА «Новости»

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Москва эпизодически обменивается с Вашингтоном оценками по теме контроля над вооружениями, но ничего нового на этом направлении нет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, именно Соединенные Штаты прервали устойчивый и систематический диалог сторон по стратегической стабильности, а также переключились на пустые и оторванные полностью от реальности призывы к нам в части возобновления применения ДСНВ, но и по другим сюжетам.

До этого посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается отвлечь внимание от собственных действий, выступая с утверждениями о невыполнении Россией обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

До этого генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после заявления о ликвидации остатков арсенала химического оружия США подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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