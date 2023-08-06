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В МИД сообщили, что у РФ есть возможности для купирования угроз в Черном море

Рябков: у РФ есть военные возможности для купирования угроз в Черном море

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Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Россия обладает военными и военно-техническими возможностями, чтобы купировать угрозы безопасности в Черном море. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, курс США и Великобритании по ситуации в Черном море на эскалацию не содержит «проблесков здравого смысла», Запад таким образом «играет с огнем».

Ранее глава госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что заявление Украины о военной угрозе в акватории шести черноморских портов России является заявкой на теракты против гражданского судоходства.

Новость дополняется.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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