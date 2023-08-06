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В МИД РФ прокомментировали переговоры по Украине в Джидде

Рябков: РФ обсудит итоги переговоров по Украине в Джидде с партнерами по БРИКС

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MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обсудит итоги консультаций по Украине в Джидде в партнерами по БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

«По итогам мероприятий в Джидде соответствующий диалог, соответствующий обмен мнениями между нами и участниками БРИКС, которые там на разных уровнях побывали, будет проведен», — отметил Рябков.

До этого издание The Wall Street Journal писало, что представители Киева в Джидде больше не настаивали на принятии мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.

На переговорах в Копенгагене Киев настаивал на принятии мирного плана Зеленского, в основе которого лежит требование о полном выводе российских войск с территории Украины.

Также издание сообщало, что в ходе переговоров в Джидде Китай предложил учесть красные линии и опасения Москвы.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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