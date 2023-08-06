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В МИД оценили перспективы поддержки формулы Зеленского глобальным Югом

Рябков заявил, что усилия Запада на поддержку формулы Зеленского провальны

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Yves Herman/Reuters

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что усилия стран Запада, предпринимаемые с целью мобилизации глобального Юга на поддержку Украины, будут обречены на провал. Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат оценил перспективы формулы президента Украины Владимира Зеленского.

Как уточнил Рябков, состоявшаяся встреча в Джидде стала отражением попытки Запада продолжать бесполезные, обреченные на провал усилия по мобилизации международного сообщества.

По его словам, формула Зеленского была изначально обречена и несостоятельна.

До этого Зеленский сообщил о начале разработки плана по совместимости украинских войск с Североатлантическим альянсом. Кроме того, украинский лидер заявил, что у Киева есть четкий план запуска Совета Украины-НАТО на всех уровнях.

Также издание Newsweek писало, что Украину пока не могут принять в НАТО из-за возможности прямого столкновения с Россией.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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