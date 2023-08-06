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В ЕС обсудят отношения Турции с Европой

IHA: Европейский совет осенью обсудит доклад о состоянии отношений Турции и ЕС

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Osman Orsal/AP

Европейский совет обсудит осенью доклад о состоянии отношений между Турцией и ЕС, рассмотрит дальнейшие шаги по членству страны в организации и либерализации визового режима. Об этом сообщает İhlas со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По словам собеседника агентства, Турция является страной-кандидатом и ключевым партнером ЕС во многих областях, которые представляют взаимный интерес сторон.

«Защита основных свобод и ценностей, определенных в Европейской конвенции по правам человека, участником которой является Турция, имеет важнейшее значение для восстановления динамики», — заявил собеседник агентства.

В публикации отмечается, что также осенью планируется обсуждать высокого представителя и комиссии Европейского Совета о состоянии отношений между ЕС и Турцией по поводу дальнейшего развития событий в области либерализации визового режима.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара собирается оживить процесс евроинтеграции республики. По его словам, речь идет о диалоге с Брюсселем по таможенному союзу.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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