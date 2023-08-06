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Стали известны требования Китая на переговорах в Джидде

WSJ: КНР предлагает учесть красные линии Москвы на переговорах в Джидде

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Tyrone Siu/Reuters

В ходе переговоров в Джидде Китай предложил учесть красные линии и опасения Москвы, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, в ходе переговоров Китай вновь представил план из 12 пунктов по урегулированию конфликта между РФ и Украиной. Европейские дипломаты, в свою очередь, опасаются, что прекращение огня без предварительных условий приведет к заморозке конфликта.

«Китай, будучи важнейшим зарубежным союзником России, играет решающую роль в продвижении переговоров и, вероятно, предлагает способ отразить в дискуссиях некоторые красные линии и опасения Москвы», — говорится в публикации.

Отмечается, что правительства Саудовской Аравии и Украины «настойчиво добивались участия Пекина» в переговорах в Джидде.

До этого издание il Messaggero сообщало, что участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины.

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