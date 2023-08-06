Зеленский сделал новое заявление по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый виток увольнений в рамках инициативы по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает Reuters.

«Мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями», — заявил украинский президент.

Он добавил, что кадровые чистки запланированы на будущую неделю, при этом не назвал конкретных имен. Недавно Зеленский возмущался коррупцией в украинских военкоматах.

Авторы публикации отмечают, что таким образом Зеленский пытается произвести впечатление на своих западных партнеров.

До этого бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко обвинили в использовании служебного положения в личных интересах. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило протоколы о его коррупционных правонарушениях в суд.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.