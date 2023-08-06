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В Джидде обсудили территориальную целостность Украины

В Джидде договорились об уважении территориальной целостности Украины

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Efrem Lukatsky/AP

Участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины. Об этом сообщает il Messaggero со ссылкой на европейские источники.

По их словам, в рамках первого дня встречи участники переговоров договорились сформировать рабочие группы «по ключевым вопросам 10 пунктов формулы мира, предложенной Киевом».

Издание сообщает о «договоренности относительно того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения так же, как и примат Устава ООН».

Источник издания подчеркнул, что сроки встречи глав государств еще не были определены, но предполагается, что она произойдет до конца 2023 года.

До этого участники посвященных Украине консультаций в саудовском городе Джидда решили создать рабочие группы для обсуждения формулы по урегулированию украинского конфликта, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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