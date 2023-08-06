В Джидде обсудили территориальную целостность Украины

Участники переговоров по Украине в саудовском городе Джидда условились об уважении территориальной целостности Украины. Об этом сообщает il Messaggero со ссылкой на европейские источники.

По их словам, в рамках первого дня встречи участники переговоров договорились сформировать рабочие группы «по ключевым вопросам 10 пунктов формулы мира, предложенной Киевом».

Издание сообщает о «договоренности относительно того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения так же, как и примат Устава ООН».

Источник издания подчеркнул, что сроки встречи глав государств еще не были определены, но предполагается, что она произойдет до конца 2023 года.

До этого участники посвященных Украине консультаций в саудовском городе Джидда решили создать рабочие группы для обсуждения формулы по урегулированию украинского конфликта, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским

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