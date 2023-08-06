Трамп рассказал, что намерен сделать в случае возвращения в Белый дом

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что в случае переизбрания его на пост главы государства намерен инициировать расследования по всем многочисленным правонарушениям действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщается в эфире RSBN.

По словам 45-го главы Белого дома, расследование затронет и членов семьи Байдена.

«В первый же день на посту я поручу специальному прокурору изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в конгрессе, относительно всех бесчестных действий, включая получение взяток из Китая и многих других зарубежных стран...» — подчеркнул Трамп.

Своими планами и намерениями американский экс-президент поделился в ходе выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года объявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле текущего года официально подтвердил, что намерен вновь участвовать в президентской гонке.

До этого Трампу дали два дня, чтобы ответить на запрос об ограничении постов в соцсети.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.