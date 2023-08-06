В МИД ФРГ признали, что взгляд на Украину в ряде стран отличается от взгляда ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что взгляд на происходящее на Украине в ряде стран — в ЮАР, Бразилии или Китае отличается от европейского. Об этом она заявила в интервью воскресной немецкой газете Bild am Sonntag, комментируя саммит по мирному урегулированию на Украине, проходящий в Саудовской Аравии.

По ее словам, взгляд на конфликт «из Претории, Бразилиа или Пекина иной, нежели из Европы».

«Каждый миллиметр прогресса в деле достижения справедливого и честного мира дает чуть-чуть надежды жителям Украины», — сказала она.

Ранее сообщалось, что участники посвященных Украине консультаций в саудовском городе Джидда решили создать рабочие группы для обсуждения «формулы» по урегулированию украинского конфликта, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским. 5 августа в Джидде начались консультации по ситуации на Украине с участием представителей 30 стран.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».