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Политики Южной Кореи критикуют США за действия по отношению к Китаю

FT: южнокорейские политики критикуют США за политику в отношении полупроводников из КНР

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Emily Elconin/Reuters

Южнокорейская законодатель и бывшая исполнительный директор компании Samsung Ян Хянджа раскритиковала непредсказуемую политику США в отношении пролупроводников, произведенных в Китае, которая разрушает мировые цепочки поставок и может привести к тому, что против Вашингтона будет создана коалиция. Об этом сообщает Financial Times.

По ее словам, в случае, если Вашингтон продолжит попытки наказывать другие государства, принимать законы и проводить непредсказуемым образом политику «Америка прежде всего», то другие страны могут создать альянс против США.

Ян Хянджа подчеркнула, что американской стороне стоит отказаться от своего текущего подхода, который заключается в попытках «добиться чего-то от сотрясения и разрушения» глобальной цепочки поставок полупроводников, и начать учитывать глобальные интересы человечества.

До этого представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что власти США предпринимают действия, направленные на разрыв производственных и логистических цепочек, что противоречит рыночным принципам и вредит интересам всего мира.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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