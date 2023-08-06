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Трамп рассказал, почему обострилась ситуация вокруг Тайваня

Трамп заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за Байдена

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления на встрече с избирателями в Северной Каролине заявил, что ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за того, что китайское руководство считает президента США Джо Байдена некомпетентным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Си (Цзиньпин, председатель КНР. — «Газета.Ru») не занимался бы Тайванем. Он ужасно близок к тому, чтобы захотеть зайти туда, потому что думает, что ваш лидер некомпетентен <...> У него больше не осталось уважения к нашей стране», — заявил Трамп.

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли заявляла, что Пекин готовит свой народ к войне с Тайванем.

Она добавила, что США должны реагировать на «китайскую угрозу» как экономическим, так и военным путем, из-за серьезных рисков для национальной безопасности.

Экс-глава Пентагона при Дональде Трампе Майк Эспер говорил, что экс-президент может вывести США из состава НАТО в случае переизбрания на пост.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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