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Британские сми назвали наибольшую угрозу нацбезопасности по мнению властей

Times: правительство Британии считает КСИР Ирана наибольшей угрозой нацбезопасности 

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Mateusz Slodkowski/Global Look Press via ZUMA Press

Правительство Великобритании считает Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) самой большой угрозой национальной безопасности Соединенного Королевства, пишет газета The Sunday Times.

По данным журналистов, главу британского МВД Суэллу Браверман беспокоит, что КСИР усилит свою деятельность на территории королевства. Также она обеспокоена разведданными, которые говорят о том, что власти Ирана хотят завербовать в Великобритании представителей местного криминала для атак на оппонентов власти в Иране.

«Угроза со стороны Ирана, как всегда, стала беспокоить нас больше всего. Это важная тема, потому что они становятся все более агрессивными и их аппетит растет. Они в штыки воспринимают каждого, кто бросает вызов их режиму, просто хотят от него избавиться», — приводит издание слова источника в Министерстве.

В июле Министерство иностранных дел Ирана приняло решение вызвать временного поверенного в делах Великобритании, поскольку Лондон ввел новые санкции в отношении Тегерана.

Ранее Украина, Канада, Швеция и Великобритания подали иск против Ирана.

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