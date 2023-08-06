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На консультациях в Джидде решили создать рабочие группы по обсуждению «формулы» Зеленского

Corriere della sera: в Джидде обсудят «формулу мира» Зеленского

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Saudi Press Agency/Reuters

Участники посвященных Украине консультаций в саудовском городе Джидда решили создать рабочие группы для обсуждения «формулы» по урегулированию украинского конфликта, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским, пишет газета Corriere della sera, ссылаясь на европейские источники.

В публикации говорится, что ряд участников встречи считает, что в основе любого мирного соглашения должно быть положено уважение территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Сроки проведения встречи глав государств пока не определены, но до конца года она может состояться», — сообщили источники.

5 августа сообщалось, что в Джидде начались консультации по ситуации на Украине с участием представителей 30 стран.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения по Украине без России на переговорах в Джидде «будут абсурдом».

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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