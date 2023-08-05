В Бразилии исключили возможность реальных переговоров по Украине без Москвы

Помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, выступая по видео-конференц-связи на международной встрече в Саудовской Аравии назвал невозможными реальные переговоры по Украине без России, сообщает ТАСС.

Бывший глава МИД и минобороны страны, Селсу Аморим заявил, что Бразилия поддерживает китайскую и африканскую мирные инициативы.

«Установление прочного мира должно учитывать обоснованную обеспокоенность всех сторон в области безопасности в рамках международного права. Это не просто российско-украинский конфликт. Это еще одна глава в длительном противостоянии России и Запада», — заявил Аморим.

Нынешние переговоры в Саудовской Аравии он назвал «обменом мнениями» и выразил надежду, что эти обсуждения будут и далее носить неофициальный характер, без принятия «официальных итогов».

До этого сообщалось, что в Джидде начались консультации по ситуации на Украине.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».