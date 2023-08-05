В Крыму прокомментировали заявления ВСУ о военной угрозе в портах на полуострове

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что ВСУ готовят новые нападения на суда РФ. Поводом для таких прогнозов Константинов назвал заявления о «военной угрозе» в акватории шести черноморских портов России — Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани.

По словам чиновника, сейчас Украина стремится получить контроль над акваторией Черного моря и препятствовать мирному судоходству в ней.

«Украина в очередной раз бросает вызов мировому сообществу, но нет сомнений, что в очередной раз ее высокие покровители постараются этого не заметить», — заявил Константинов.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия накажет исполнителей «террористических атак Киева».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.