Трампу дали два дня, чтобы ответить на запрос о публикациях в соцсети

Судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн дала бывшему президенту США Дональду Трампу два дня для ответа на запрос специального прокурора об ограничении возможности экс-лидера страны публично делиться информацией о штурме Капитолия. Об этом сообщает ТАСС.

«До 17:00 7 августа 2023 года (00:00 по московскому времени, 8 августа. — «Газета.Ru») ответчик должен направить ответ на ходатайство правительства о защитном приказе, в котором будет выражена его позиция», — говорится в заявлении судьи.

Ранее американская прокуратура получила разрешение суда на использование показаний Трампа по делу журналистки и писательницы Джин Кэрролл в судебном процессе о фальсификации деловой документации. Там отмечается, что в офисе окружного прокурора Манхэттена Элвина Брегга в Нью-Йорке считают, что показания Трампа из дела Кэролл, записанные в октябре 2022 года, включают «материал, относящийся к их делу».

До этого Трамп не стал признавать дополнительные обвинения в деле о секретных документах. Отмечается, что экс-президент США договорился с прокуратурой о неявке в суд во Флориде и отказался от процедуры зачтения новых инкриминируемых ему статей.

Накануне Трамп заявил, что Верховный суд страны должен изучить ситуацию с тем, что в отношении него заведено несколько дел, так как это является вмешательством в президентские выборы.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.