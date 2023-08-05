Венгрия не считает цену на российский газ завышенной

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что страна не может обойтись без российского газа, а потому любые утверждения о том, что поставки сырья осуществляются по завышенным ценам, недостоверны. Об этом сообщает ТАСС.

«Ведь 85% годового потребления газа в Венгрии приходится на российский газ. Заменить его в обозримом будущем невозможно, а значит, без российского газа Венгрия замерзнет, не будет отопления в домах, остановится промышленность, исчезнут рабочие места. Таким образом, российский газ является гарантией надежности поставок и энергетической безопасности», — сказал Менцер.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия продолжит поставки энергоносителей в Венгрию. По его словам, созданы все условия для того, чтобы поставки газа и нефти в Венгрию продолжались бесперебойно. Новак заверил Сийярто, что российские поставщики намерены выполнять заключенные ранее долгосрочные контракты.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 2 июня допустил, что победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции даст гарантии того, что российский газ по-прежнему будет бесперебойно поступать по трубопроводу «Турецкий поток» в Венгрию.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.