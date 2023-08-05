В Молдавии оценили перспективы евроинтеграции государства

Власти Молдавии рассчитывают добиться существенного прогресса по пути евроинтеграции республики в 2023 году, заявил глава молдавского МИД Нику Попеску, передает РИА Новости. По его словам, Кишинев желает получить рекомендацию Еврокомиссии по переходу к переговорному процессу о вступлении страны в ЕС осенью.

«Наша цель — добиться значительного прогресса во внедрении девяти рекомендаций Европейской комиссии, чтобы в октябре этого года Европейская комиссия могла рекомендовать государствам-членам Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии к ЕС», — пояснил Попеску.

Он добавил, что ждать самих переговоров с ЕС в 2023 году не стоит, поскольку этот процесс требует дополнительной подготовки со стороны Брюсселя. Попеску подчеркнул, что сам Кишинев будет готов к диалогу.

«Наши партнеры должны получить «зеленый свет», подготовиться. А мы уже подготовились», — заключил Попеску.

В 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. Оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее Санду обвинили в установке диктатуры в Молдавии.