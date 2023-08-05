Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Джидде начались консультации по ситуации на Украине

В Джидде начались консультации по ситуации на Украине с представителями 30 стран

close
100%
Saudi Press Agency/Reuters

В городе Джидда в Саудовской Аравии начались консультации по ситуации на Украине с участием представителей из 30 стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Консультации с участием представителей 30 стран по ситуации на Украине начались в саудовской Джидде», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью РБК, что решения по Украине без России на переговорах в Джидде «будут абсурдом». По ее мнению, в обсуждении конфликта, который «был спровоцирован Западом», есть «полное поле для творчества».

До этого официальное новостное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency сообщило, что власти страны подтвердили намерение провести консультации по Украине. По данным агентства, они пройдут 5–6 августа в Джидде. Уточняется, что консультации пройдут на уровне советников по нацбезопасности.

Выражается надежда на то, что встреча «будет способствовать укреплению диалога и сотрудничества путем обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей обеспечения разрешения кризиса».

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях