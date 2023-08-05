Франция пригрозила мятежникам в Нигере военным вторжением

Военная интервенция является вполне реальным сценарием для Нигера, где наблюдается попытка государственного переворота, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, передает France Info. По ее словам, речь идет о возможной операции государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), если путчисты не остановят мятеж.

«Это реальная угроза. Угроза интервенции со стороны этих стран должна восприниматься очень серьезно. У участников переворота еще есть время, чтобы передать власть», — отметила Колонна.

Она добавила, что мятежникам стоит прислушаться как к ЭКОВАС, так и международному сообществу в целом, выступившему в поддержку президента и правительства Нигера. Колонна подчеркнула, что надеется на урегулирование ситуации в африканской стране без военной интервенции.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот до 6 августа.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.