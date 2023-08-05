В Польше предсказали грядущий «день свободы» для Белоруссии

Бывший президент Польши Лех Валенса выпустил обращение к гражданам Белоруссии, ролик с политиком опубликовал белорусский правозащитный центр «Весна», который признан экстремистским в республике. На видео экс-лидер Польши рассуждает о ситуации в мире, обещая скорую «свободу» для белорусов.

«Меняются эпохи. Люди борются за эту новую эпоху, но старая защищает себя. Многие люди сегодня страдают в тюрьмах и разными другими способами <…> Ваши страдания принесут плоды. Так что выдержите еще немного <…> Придет день — свобода — для вас, справедливость и мир — для мира», — отметил Валенса.

Он добавил, что сталкивался с похожими вызовами во время своей карьеры. Валенса подчеркнул, что боролся за «свободу», как и белорусы.

Видеообращение бывшего президента Польши приурочено к Дню солидарности с гражданским обществом Белоруссии. День был учрежден после первого ареста известного белорусского правозащитника, основателя «Весны» Алеся Беляцкого 4 августа 2011 года. Весной 2023 года его приговорили к 10 годам тюрьмы, в частности, за организацию акций протеста. Речь идет об участии Беляцкого в массовых демонстрациях 2020 года на фоне переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал, как спас страну в 2020 году.