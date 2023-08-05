Захарова высказалась о переговорах в Джидде по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью РБК, что решения по Украине без России на переговорах в Джидде «будут абсурдом».

По ее мнению, в обсуждении конфликта, который «был спровоцирован Западом», есть «полное поле для творчества».

Ранее официальное новостное агентство Саудовской Аравии Saudi Press Agency сообщило, что власти страны подтвердили намерение провести консультации по Украине.

По данным агентства, они пройдут 5–6 августа в Джидде. Уточняется, что консультации пройдут на уровне советников по нацбезопасности.

Выражается надежда на то, что встреча «будет способствовать укреплению диалога и сотрудничества путем обмена мнениями, координации и обсуждения на международном уровне путей обеспечения разрешения кризиса».

Также сообщалось, что Китай может поучаствовать в переговорах по Украине в Джидде.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».