Кандидат в президенты США угодил в скандал из-за своих предвыборных обещаний

Кандидат в президенты США, губернатор Флориды Рон Десантис столкнулся с критикой на фоне своего обещания начать «перерезать глотки» федеральной бюрократии в случае победы на выборах, пишет The Guardian. По информации издания, заявления политика сочли слишком вызывающими и тревожными.

Как отмечает The Guardian, президент Национального профсоюза работников казначейства Тони Рирдон назвал слова Десантиса отталкивающими и недостойными президентской кампании, а глава Американской федерации государственных служащих (AFGE) Эверетт Келли счел подобные обещания опасными и позорными.

«Государственные служащие заслуживают уважения и похвалы со стороны лидеров нашей страны. Ни один федеральный служащий не должен сталкиваться с угрозами от кого бы то ни было, и меньше всего от того, кто стремится возглавить правительство США. Губернатор Десантис должен отказаться от своего безответственного заявления», — отметил президент AFGE.

Издание подчеркивает, что в американской прессе заявления кандидата в президенты восприняли двояко — либеральные обозреватели называют политика безумным, пока консервативные хвалят его за смелый ход.

Ранее Десантис выступил против втягивания армии США в конфликт на Украине.