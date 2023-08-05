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Володин призвал ООН осудить закупку США оружия для Тайваня

Спикер ГД Володин: ООН следует осудить закупку США оружия для Тайваня

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что ООН следует осудить закупку США оружия для Тайваня.

По его мнению, президент США Джо Байден планирует закупить оружие для Тайваня из средств, выделенных Украине.

«Организация Объединенных Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться», — написал он.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен направить пакет военной помощи для Тайваня в размере $330 млн.

В отличие от пакетов военной помощи для Украины, на этот раз Пентагон не намерен раскрывать содержание этой поставки. Однако источники агентства в американском оборонном ведомстве предполагают, что речь идет о четырех беспилотных летательных аппаратах MQ-9A.

Тем не менее, беспилотники будут переданы без вооружения и некоторых систем.

Также стало известно, что Соединенные Штаты намерены приобрести у Тайваня списанные ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) HAWK и отправить их на Украину в рамках пакета оборонной помощи.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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